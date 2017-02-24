В Воронеже мужчины снимали квартиры на сутки, чтобы грабить

Оба участника преступной схемы ранее судимы.

Происшествия

В День защитника Отечества воронежская полиция взяла с поличным двух «серийников» - квартирных воров с большим стажем – на месте их последнего преступления, в квартире по улице Станкевича. О задержании сообщает РИА Воронеж со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД области.

Преступную схему разработали 42-летний воронежец и его 34-летний приятель из Брянска. Они находили в сети квартиры, сдаваемые в аренду краткосрочно, снимали их на сутки и в течение этих суток спокойно выносили из квартир ценные вещи. Как правило, это была бытовая техника. Приборы сбывали тоже через интернет, посредством сайтов бесплатных объявлений.

Только в Воронеже за три дня в середине февраля грабители обворовали таким образом несколько квартир, хозяева которых вынуждены были обратиться в полицию с заявлениями. Всего же правоохранительные органы подозревают дружков в совершении не менее пяти краж в Воронеже, Белгородской, Брянской и Курской областях.

Против напарников, препровождённых в СИЗО, возбуждены уголовные дела по статье «кража» (ст. 158 УК РФ). Выяснилось, что оба уже имели судимость судимы: воронежец – за квартирную кражу, брянчанин – за разбойное нападение.