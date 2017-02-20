В Воронеже куски льда проломили козырёк аптеки и засыпали женщину

Очевидцы сообщили, что сразу и не разглядели, что под упавшим льдом находится человек.

Происшествия

В понедельник, 20 февраля, с крыши дома №54 по улице Кольцовской в Воронеже упали с крыши куски льда. Об этом сообщает РИА Воронеж .

Льдом засыпало женщину, шедшую на работу в магазин, который расположен в этом доме. На её счастье, удар смягчил козырёк аптеки, о который ударились глыбы. Очевидцы сообщили, что сразу и не разглядели, что под упавшим льдом находится человек. Женщину с места происшествия госпитализировали.

Очевидцы рассказали журналистам, что лёд падает на козырёк аптеки каждый год. Сотрудники аптеки сообщили, что просили управляющую компанию почистить снег, но их просьба осталась без ответа.