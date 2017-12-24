Около 17.00 в субботу, 23 декабря, в вологодском отделении почты произошла массовая драка.
По их данным, ЧП произошло в отделении на улице Северной, дом 17.
Есть сведения, что в указанном отделении была настоящая поножовщина. Однако никаких дополнительных подробностей пока нет.
Портал Вологда-Поиск сообщает, что возможной причиной драки стал конфликт между девушкой и мужчиной в очереди. Мужчина серьёзно нагрубил даме, а потом якобы ударил её по голове. За девушку вступился супруг. Началась драка.