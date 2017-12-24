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http://7info.ru/news/world-incidents/v_vologodskom_pochtovom_otdelenii_proizoshla_massovaja_draka_foto/

В вологодском почтовом отделении произошла массовая драка: фото
Об этом сообщают пользователи соцсетей. 

Происшествия   931

Около 17.00 в субботу, 23 декабря, в вологодском отделении почты произошла массовая драка. 

По их данным, ЧП произошло в отделении на улице Северной, дом 17. 

Есть сведения, что в указанном отделении была настоящая поножовщина. Однако никаких дополнительных подробностей пока нет. 

Портал Вологда-Поиск сообщает , что возможной причиной драки стал конфликт между девушкой и мужчиной в очереди. Мужчина серьёзно нагрубил даме, а потом якобы ударил её по голове. За девушку вступился супруг. Началась драка. 