В вологодском почтовом отделении произошла массовая драка: фото

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Происшествия

Около 17.00 в субботу, 23 декабря, в вологодском отделении почты произошла массовая драка.

По их данным, ЧП произошло в отделении на улице Северной, дом 17.

Есть сведения, что в указанном отделении была настоящая поножовщина. Однако никаких дополнительных подробностей пока нет.