В Вологодской области в жуткой аварии погибли два человека

Водитель автомобиля «Санг-Йонг» выехал на встречную полосу, где врезался в фуру.

Происшествия

Cherinfo . На 59-м километре автодороги Воскресенское – Кириллов произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибли два человека. Инцидент зафиксирован днем 29 апреля, пишет

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Санг-Йонг» выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Сообщается, что из-за полученных травм скончался пассажир легковой машины, находившийся на заднем сидении. Инициатор аварии через некоторое время скончался в больнице.

Отметим, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.