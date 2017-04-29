На 59-м километре автодороги Воскресенское – Кириллов произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибли два человека. Инцидент зафиксирован днем 29 апреля, пишет Cherinfo.
По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Санг-Йонг» выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Сообщается, что из-за полученных травм скончался пассажир легковой машины, находившийся на заднем сидении. Инициатор аварии через некоторое время скончался в больнице.
Отметим, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.