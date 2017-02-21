В Волгоградской области женщина убила старушку из-за 100 рублей

Старушка попросила вернуть долг, что вызвало у должницы неадекватную реакцию.

Происшествия

Правоохранительные органы города Урюпинск раскрыли уголовное дело о жестоком убийстве пожилой женщины. Чудовищная история произошла в августе 2016 года, пишет МК .

По данным следствия, 88-летняя пенсионерка дала в долг 100 рублей соседке, страдающей алкогольной зависимостью. Спустя некоторое время старушка попросила вернуть деньги, что вызвало у должницы неадекватную реакцию. Сообщается, что 43-летняя женщина набросилась на беззащитную бабушку с кулаками.

Пенсионерка была госпитализирована с побоями только на следующий день, когда ее обнаружила племянница. Врачам не удалось спасти жизнь жертве нападения. Отметим, что подозреваемая призналась в содеянном. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.