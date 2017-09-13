В Волгоградской области по вине водителя без прав погиб пешеход

Трагедия произошла из-за невнимательности автолюбителя.

Происшествия

Утром 13 сентября в Еланском районе Волгоградской области произошла серьезная авария, в которой погиб один человек. Инцидент зафиксирован неподалеку от села Родинское.

Сообщается, что 38-летний мужчина, лишенный водительского удостоверения, решил завести свой грузовик «МАЗ». Однако мужчина не убедился, что рычаг коробки переключения передач находится в нейтральном положении. В результате фура покатилась назад и сбила 30-летнего пешехода, который находился позади транспортного средства. Известно, что мужчина скончался на месте от полученных травм.