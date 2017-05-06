В Волгоградской области мужчина забил до смерти пенсионерку

Нападавший вломился в дом к престарелой женщине, разбив стекло в прихожей.

Происшествия

В городе Маркс Волгоградской области правоохранительные органы задержали молодого человека, который подозревается в жестокой расправе над 81-летней старушкой. Инцидент произошел в четверг, 4 мая, пишет VolgaDay .

По предварительным данным, 21-летний мужчина вломился в дом к престарелой женщине, разбив стекло в прихожей. Заметив преступника, пенсионерка потребовала от парня покинуть ее жилище, однако тот принялся избивать невинную старушку. Она получила ряд тяжелых травм и скончалась. Нападавший же остался на ночлег, а утром скрылся с места преступления.

Сообщается, что задержанный признался в содеянном. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.