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http://7info.ru/news/world-incidents/v_volgograde_avtoledi_sbila_devochku-podrostka/

В Волгограде автоледи сбила девочку-подростка
Наезд на ребёнка произошёл на пешеходном переходе.

Происшествия   97

В центре Волгограда, на улице Советской, автоледи на «Киа Спортейж» сбила девочку 11 лет  на пешеходном переходе, сообщает «КП - Волгоград» по данным пресс-службы регионального МВД.

Как поясняет издание, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения транспорта. 36-летняя дама за рулем налетела на ребёнка прямо на «зебре».

В результате наезда школьница травмирована и помещена в больницу. 