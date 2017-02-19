http://7info.ru/news/world-incidents/v_volgograde_avtoledi_sbila_devochku-podrostka/
В Волгограде автоледи сбила девочку-подростка
Происшествия 97
В центре Волгограда, на улице Советской, автоледи на «Киа Спортейж» сбила девочку 11 лет на пешеходном переходе,
сообщает «КП - Волгоград» по данным пресс-службы регионального МВД.
В Волгограде автоледи сбила девочку-подростка
Происшествия 97
Наезд на ребёнка произошёл на пешеходном переходе.
В центре Волгограда, на улице Советской, автоледи на «Киа Спортейж» сбила девочку 11 лет на пешеходном переходе,
Как поясняет издание, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения транспорта. 36-летняя дама за рулем налетела на ребёнка прямо на «зебре».
В результате наезда школьница травмирована и помещена в больницу.