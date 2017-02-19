В Волгограде автоледи сбила девочку-подростка

Наезд на ребёнка произошёл на пешеходном переходе.

Происшествия

В центре Волгограда, на улице Советской, автоледи на «Киа Спортейж» сбила девочку 11 лет на пешеходном переходе, сообщает «КП - Волгоград» по данным пресс-службы регионального МВД.

Как поясняет издание, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения транспорта. 36-летняя дама за рулем налетела на ребёнка прямо на «зебре».

В результате наезда школьница травмирована и помещена в больницу.