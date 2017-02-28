В военном городке под Екатеринбургом рухнуло ограждение «навороченного» балкона

Ранее считалось, что балкон снесло наледью, но теперь обнаружена другая причина.

Происшествия

В одном из домов Еланского гарнизона расписной балкон обрушился из-за самовольно устроенных на нём жильцами козырька и бельевой сушки. Об этом пишет портал «Е1.ru» во вторник, 28 февраля.

По данным издания, падение ограждения балкона произошло 22 февраля. Несколько дней свидетели происшествия и коммунальщики полагали, что его снесло наледью, сползшей с крыши.

Но сейчас, изучив обстоятельства и сам балкон, с которого упала ограда, осталась только бетонная плита пола, управляющая компания пришла к выводу, что дело не в наледи. Коммунальщики полагают, что конструкции, украшающие балкон и делавшие его утилитарным, выходили на метр за рассчитанные границы сооружения. Вот оно и не выдержало.

Рабочие управляющей организации уже восстановили рухнувшее ограждение. Сообщается, что балконы других жильцов и стена дома при ЧП не пострадали.