В Великом Новгороде оцепили площадь перед вокзалом



Происшествия

Новгородский железнодорожный вокзал перекрыт. На месте происшествия работает полиция, пожарные и скорая.

- Никого не пускают, - жалуются местные жители, - Везде стоят полицейские.

Причиной тревоги стал звонок о заложенной бомбе.

Следует отметить, что с 10 сентября в России неизвестные ложно информируют правоохранительные органы об угрозе взрыва.