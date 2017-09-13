http://7info.ru/news/world-incidents/v_velikom_novgorode_ocepili_ploschad_pered_vokzalom/
В Великом Новгороде оцепили площадь перед вокзалом
Происшествия 200
В Великом Новгороде оцепили площадь перед вокзалом
Происшествия 200
Новгородский железнодорожный вокзал перекрыт. На месте происшествия работает полиция, пожарные и скорая.
- Никого не пускают, - жалуются местные жители, - Везде стоят полицейские.
Причиной тревоги стал звонок о заложенной бомбе.
Следует отметить, что с 10 сентября в России неизвестные ложно информируют правоохранительные органы об угрозе взрыва.