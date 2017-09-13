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http://7info.ru/news/world-incidents/v_velikom_novgorode_ocepili_ploschad_pered_vokzalom/

В Великом Новгороде оцепили площадь перед вокзалом

Происшествия   200

Новгородский железнодорожный вокзал перекрыт. На месте происшествия работает полиция, пожарные и скорая. 

- Никого не пускают, - жалуются местные жители, - Везде стоят полицейские. 

Причиной тревоги стал звонок о заложенной бомбе. 

Следует отметить, что с 10 сентября в России неизвестные ложно информируют правоохранительные органы об угрозе взрыва. 