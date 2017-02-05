В Великобритании незадачливый грабитель застрял в окне туалета

Прибывшие на место происшествия полицейские не удержались от насмешек над горе-преступником, после чего бедняга был арестован.

Происшествия

В британском городе Рэдклифф произошло курьезное преступление. Так, неуклюжий грабитель попытался забраться в частный дом через окно и застрял, пишет Lenta .

Сообщается, что хозяйка дома, возвращаясь из магазина, была крайне удивлена, увидев свисающего из окна туалета незнакомца. Прибывшие на место происшествия полицейские не удержались от насмешек над горе-преступником, после чего бедняга был арестован. При этом спасателям понадобилось двадцать минут, чтобы извлечь мужчину из окна.

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