В Ульяновске из торговых центров эвакуировали людей: ищут бомбу

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Происшествия

Сегодня, 16 сентября, сотрудники спецслужб экстренно эвакуировали несколько торговых центров в Ульяновске. Причина - звонки с информацией о заложенных взрывных устройствах.

Как сообщили очевидцы, в результате эвакуации прекратили работу ЦУМ и отель Хилтон. В ЦУМе уже работают полицейские, кинологи, спасатели и бригады скорой.

Кроме того, в соцсетях сообщают об эвакуации Торгового центра Гранд. Есть информация, что там заложена бомба.

Напоминаем, что с 10 сентября в России зверствует телефонный терроризм. Неустановленные личности звонят по телефонам "горячей линии", сообщают о заложенных бомбах, а потом следят за реакцией населения и правоохранительных органов.

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