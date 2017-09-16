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http://7info.ru/news/world-incidents/v_uljanovske_iz_torgovyh_centrov_evakuirovali_ljudej_ischut_bombu/

В Ульяновске из торговых центров эвакуировали людей: ищут бомбу
На месте происшествия работают правоохранительные органы. 

Происшествия   66

Сегодня, 16 сентября, сотрудники спецслужб экстренно эвакуировали несколько торговых центров в Ульяновске. Причина - звонки с информацией о заложенных взрывных устройствах. 

Как сообщили очевидцы, в результате эвакуации прекратили работу ЦУМ и отель Хилтон. В ЦУМе уже работают полицейские, кинологи, спасатели и бригады скорой. 

Кроме того, в соцсетях сообщают об эвакуации Торгового центра Гранд. Есть информация, что там заложена бомба. 

Напоминаем, что с 10 сентября в России зверствует телефонный терроризм. Неустановленные личности звонят по телефонам "горячей линии", сообщают о заложенных бомбах, а потом следят за реакцией населения и правоохранительных органов. 

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