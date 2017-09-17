В субботу 16 сентября на улице Октябрьской в Улан-Удэ произошла серьезная авария, которая стоила жизни одному человеку.
По предварительной информации, 53-летний мужчина, находившийся за рулем автокрана, совершал движение задним ходом во дворе жилого дома. Отмечается, что он не заметил пешехода и совершил на него наезд. Отмечается, что пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью, в результате чего скончался на месте.
На просторах сети появились кадры происшествия. По данному факту ведется проверка, пишет iReactor.