В Улан-Удэ водитель автокрана сбил насмерть пешехода

На просторах сети появились кадры происшествия.

Происшествия

В субботу 16 сентября на улице Октябрьской в Улан-Удэ произошла серьезная авария, которая стоила жизни одному человеку.

По предварительной информации, 53-летний мужчина, находившийся за рулем автокрана, совершал движение задним ходом во дворе жилого дома. Отмечается, что он не заметил пешехода и совершил на него наезд. Отмечается, что пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью, в результате чего скончался на месте.