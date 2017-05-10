В Уфе водитель наехал на подростка на «зебре»

Мужчина остался равнодушен к произошедшему и даже не вышел из машины.

Происшествия

На улице Тухвата Янаби в Уфе произошла серьезная авария. Так, 14-летняя девочка чудом осталась жива после того, как она попала под колеса автомобиля «Нива». Инцидент зафиксирован вечером 9 мая, сообщает ПолитЭксперт .

По имеющимся данным, водитель отечественной машины совершил наезд на подростка, который передвигался по пешеходному переходу. По словам очевидцев, мужчина остался равнодушен к произошедшему и даже не вышел из авто. При этом нарушитель открыл пассажирскую дверь и пообщался с пострадавшей. К счастью, свидетели происшествия вызвали скорую помощь, и прибывшие врачи госпитализировали жертву ДТП.

Отметим, что по факту случившегося проводится проверка.