В Уфе неизвестный избил преподавателя прямо на занятии

Жертвой нападения стал 62-летний преподаватель Уфимского университета.

Происшествия

В Уфе зафиксирован факт нападения на пожилого преподавателя местного университета. Инцидент произошел прямо во время проведения семинара, пишет КП .

Сообщается, что неизвестный проник в учебное заведение, минуя охрану, и напал на 62-летнего преподавателя физической электроники и нанофизики. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Местные правоохранительные органы провели задержание преступника. Отмечается, что цели злоумышленника остаются неизвестными. На данный момент идет ведется расследование обстоятельств этого дела.