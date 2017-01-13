Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-incidents/v_ufe_neizvestnyj_izbil_prepodavatelja_prjamo_na_zanjatii/

В Уфе неизвестный избил преподавателя прямо на занятии
Жертвой нападения стал 62-летний преподаватель Уфимского университета.

Происшествия   441

В Уфе зафиксирован факт нападения на пожилого преподавателя местного университета. Инцидент произошел прямо во время проведения семинара, пишет КП .

Сообщается, что неизвестный проник в учебное заведение, минуя охрану, и напал на 62-летнего преподавателя физической электроники и нанофизики. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Местные правоохранительные органы провели задержание преступника. Отмечается, что цели злоумышленника остаются неизвестными. На данный момент идет ведется расследование обстоятельств этого дела. 