В Удмуртии задержали святотатца, обокравшего церковную лавку

Из лавки кафедрального собора города Сарапула вор унёс ювелирных освящённых изделий почти на 50 тысяч рублей.

Происшествия

В Удмуртии обокрали церковную лавку кафедрального собора города Сарапула, откуда было похищено золотых и серебряных нательных крестиков, цепочек и прочих освящённых ювелирных изделий на 46 тысяч рублей. Подозреваемый в краже из святого места задержан, сообщает портал «Сусанин.про» в понедельник, 13 февраля, по данным пресс-службы Приволжского округа войск нацгвардии России.

По свидетельству ведомства, ограбили церковную лавку Покровского кафедрального собора в ночь на 6 февраля. Проникли в здание, выбив окно. О происшествии сообщил правоохранительным органам настоятель прихода.

Сейчас подозреваемый пойман и помещён в изолятор временного содержания, пишет издание. Это 22-летний житель Сарапула. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – «кража».