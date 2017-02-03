В Удмуртии покойный жених вымогал деньги у бывшей невесты

Секрет «жениха с того света» раскрыли правоохранительные органы.

Происшествия

В Удмуртии суд приговорил к 2,5 годам заключения условно мужчину, который изобрёл оригинальный способ вымогательства.

Как сообщает 3 февраля ИА «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики, молодой человек притворился мертвым, чтобы тянуть деньги с бывшей невесты.

Жених и невеста расстались. Через какое-то время на телефон девушки стали приходить смс от имени сестры бывшего возлюбленного. «Сестра» писала, что её брат погиб в аварии по вине бывшей невесты. За это «сестра» требовала «компенсацию» в размере полумиллиона рублей. В противном случае сулила страшные кары: убийство родных, пожар в доме и распространение порочащей информации о самой невесте.

Девушка испугалась давления и шантажа и согласилась заплатить. Ей удалось найти для вымогателей 200 тысяч рублей. У бывшего жениха, помимо сестры, был ещё и брат, который явился за деньгами.

Но первым «взносом» жених не удовольствовался и запросил ещё денег. Вымогательство длилось полтора года.

Жертва шантажа заявила об этом в полицию. Каково же было изумление девушки, когда жених с помощью стражей порядка «воскрес из мёртвых».

Мужчина ответит за вымогательство по закону.