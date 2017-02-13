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http://7info.ru/news/world-incidents/v_udmurtii_pjanyj_shofjor_sbil_devochku_na_vatrushke/

В Удмуртии пьяный шофёр сбил девочку на «ватрушке»
Ребёнок госпитализирован.

Происшествия   22

В деревне Агриколь Красногорского района Удмуртии пьяный шофёр ВАЗ 99-й модели наехал на тюбинг, проще говоря, надувную «ватрушку» для катания с горок, в которой находилась девочка 5 лет.

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает портал «Сусанин.про».

По данным издания, ДТП с участием ребёнка случилось в субботу, 11 февраля. Девочку в «ватрушке» попутно дорожному движению везла мама. Лихач на «ВАЗе» нагнал семью и сбил малышку.

Девочка госпитализирована. 