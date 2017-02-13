http://7info.ru/news/world-incidents/v_udmurtii_pjanyj_shofjor_sbil_devochku_na_vatrushke/
В Удмуртии пьяный шофёр сбил девочку на «ватрушке»
Происшествия 22
Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает
портал «Сусанин.про».
В Удмуртии пьяный шофёр сбил девочку на «ватрушке»
Происшествия 22
Ребёнок госпитализирован.
В деревне Агриколь Красногорского района Удмуртии пьяный шофёр ВАЗ 99-й модели наехал на тюбинг, проще говоря, надувную «ватрушку» для катания с горок, в которой находилась девочка 5 лет.
Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает
По данным издания, ДТП с участием ребёнка случилось в субботу, 11 февраля. Девочку в «ватрушке» попутно дорожному движению везла мама. Лихач на «ВАЗе» нагнал семью и сбил малышку.
Девочка госпитализирована.