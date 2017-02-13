В Удмуртии пьяный шофёр сбил девочку на «ватрушке»

Ребёнок госпитализирован.

Происшествия

В деревне Агриколь Красногорского района Удмуртии пьяный шофёр ВАЗ 99-й модели наехал на тюбинг, проще говоря, надувную «ватрушку» для катания с горок, в которой находилась девочка 5 лет.

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает портал «Сусанин.про».

По данным издания, ДТП с участием ребёнка случилось в субботу, 11 февраля. Девочку в «ватрушке» попутно дорожному движению везла мама. Лихач на «ВАЗе» нагнал семью и сбил малышку.

Девочка госпитализирована.