В Удмуртии инвалида убило снежной лавиной

Пострадавший был пациентом психоневрологического интерната, на его территории и погиб.

Происшествия

В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели пациента Нагорного психоневрологического интерната в селе Солнечном Якшур-Бодьинского района под снегом, сошедшим с крыши лечебного учреждения.

Уголовное дело в отношении администрации интерната возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Погибшему было 38 лет. Он был недееспособным инвалидом первой группы и постоянно проживал в Нагорном психоневрологическом интернате.

Пропажу пациента заметили около 5 часов дня в среду, 22 февраля. Медики бросились на поиски. Тело несчастного обнаружили в сугробе под стеной одного из корпусов. Судя по всему, снежной «лавиной», обрушившейся с крыши здания, больного убило.

Следственные органы в рамках расследования уголовного дела осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Уголовное дело под контролем у руководителя следственного управления.