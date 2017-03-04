В Тыве убили целую семью и подожгли квартиру

По факту обнаружения тел родителей и двух детей возбуждено уголовное дело.

Происшествия

В жилом доме в городе Ак-Довурак Республики Тыва обнаружены после тушения пожара четыре трупа – родители и двое детей. О трагедии сообщает в субботу, 4 марта, сайт СК республики.

По данным ведомства, сообщение о страшной находке в одной из квартир многоквартирного дома поступило в правоохранительные органы в 1.30 ночи на 4 марта.

Следственные органы возбудили уголовное дело по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ - убийство двух и более лиц, убийство малолетнего.

По данным следствия, погибшая семья проживала в доме № 3 по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тела 35-летних супругов нашли с ножевыми ранениями, их детей, девочек 4 и 6 лет – в ванной, утопленными в воде.

Как уточняет портал «Медиазона» по сообщениям СМИ, отца семейства нашли на лестнице в подъезде. Его мёртвая жена лежала на пороге кухни. Пресса предполагает со слов полицейских, что тело мужчины могли вытащить из квартиры пожарные, ещё не поняв, что стряслось в доме.

В СМИ проходила информация, что полиция города ищет серебристую «Волгу» с тывинскими номерами, зарегистрированную на одно из предприятий республики. Камера на соседнем здании запечатлела эту машину отъезжающей от дома после убийства.

По данным прессы, в семье был ещё один ребёнок, старшая дочь, которая в момент убийства находилась с бабушкой в Кызыле.

Супруг работал в администрации города дежурным единой диспетчерской службы, жена — заведующей складом в детском саду.