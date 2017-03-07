http://7info.ru/news/world-incidents/v_tveri_ugoreli_dvoe_muzhchin/
В Твери угорели двое мужчин
Происшествия 228
Об этом
пишет «Твериград» по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области во вторник, 7 марта.
В Твери угорели двое мужчин
Происшествия 228
Пострадавших от отравления угарным газом удалось спасти.
В Твери двое мужчин, жителей многоквартирного дома по улице Паши Савельевой, угорели вследствие пожара в ночь на 7 марта.
Об этом
По данным издания, квартира в городской пятиэтажке загорелась посреди ночи. Скорее всего, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при пользовании электрическим обогревателем.
К трём часам ночи пожар был потушен. Однако двое мужчин 1968 и 1960 годов рождения надышались угарным газом, да так серьёзно, что отравились, и их пришлось госпитализировать.