В Туве в спортивной школе мальчика насмерть задавило футбольными воротами

Во время игры в баскетбол на 13-летнего игрока упали футбольные ворота.

Происшествия

В Туве в спортивной школе мальчика насмерть задавило футбольными воротами, передаёт РИА Новости.

Трагедия произошла в понедельник, 9 января, в селе Тээли. Во время игры в баскетбол на 13-летнего игрока упали футбольные ворота. Подростка госпитализировали, однако медики не смогли спасти его. Предварительно, причиной смерти ребёнка стала закрытая черепно-мозговая травма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».