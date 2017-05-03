В Тульской области женщина зверски расправилась с сожителем

По одной из версий, нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия

В городе Кимовск Тульской области правоохранительные органы задержали местную жительницу, которая обвиняется в жестоком убийстве сожителя. Инцидент произошел во вторник, 2 мая, передать Myslo .

По данным СК РФ по региону, между мужчиной и женщиной, проживающими в одном помещении, возникла ссора. В разгар конфликта дама схватила нож и нанесла сожителю удар в область шеи. Прибывшие на место происшествия медики попытались оказать пострадавшему помощь, однако тот скоропостижно скончался.

По одной из версий, нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.