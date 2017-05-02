В Тульской области неверный диагноз привел к смерти ребенка

Местный врач провялила халатность, в результате чего 10-летний мальчик кончался от пневмонии.

Происшествия

В городе Новомосковск Тульской области начинается судебное разбирательство по делу местного медицинского работника, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла в январе текущего года, пишет Первый Тульский .

По данным следствия, 27-летняя женщина, работающая фельдшером, выезжала по вызову к 10-летнему ребенку. Несмотря на жалобы матери на здоровье ее сына, медик не предприняла необходимые лечебно-диагностические мероприятия, чтобы установить ребенку точный диагноз. Напротив, женщина лишь осмотрела больного и не назначила ему сдачу анализов и прохождение обследования. В результате состояние ребенка ухудшилось, и он умер от пневмонии.

Отметим, что следователи собрали достаточное количество доказательств вины подозреваемой.