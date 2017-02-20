В Тульской области наледь убила женщину
Происшествия 98
Возбуждено уголовное дело, ответственные за чистоту крыши будут отвечать.
В городе Алексин Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, на которую упала наледь с крыши дома,
Трагедия случилась в центре города, на пересечении улиц Ленина и Мира. Огромная наледь, образовавшаяся на долго не чищеной крыше, сползла на проходившую под домом женщину 40 лет. Прохожей пробило льдом голову. Её отвезли в больницу, но, к несчастью, несмотря на старания врачей, пострадавшая скончалась.
Следственные органы устанавливают все обстоятельства трагического происшествия и решают вопрос о предъявлении обвинения лицам, ответственным за чистоту крыши, но махнувшим на эту свою обязанность рукой.