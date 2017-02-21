В Тульской области мужчина убил супругу за непотушенную сигарету

Обвиняемый уже отбывал срок за убийство и освободился из мест лишения свободы в апреле 2016 года.

Происшествия

Правоохранительные органы города Щекино Тульской области раскрыли уголовное дело об убийстве местным жителем своей жены в ходе бытового конфликта, пишет КП .

По данным следствия, 56-летнего мужчина и его супруга распивали спиртные напитки в своей квартире. Спустя некоторое время муж пошел в магазин, чтобы купить еще алкоголя, а его жена легла спать. Вернувшись, он увидел, что женщина заснула с непотушенной сигаретой, от которой стал тлеть матрас. Мужчина попытался наругаться на жену, однако она заявила, что собирается уйти из квартиры. Обвиняемый разозлился, схватил нож и два раза ударил им супругу в грудь. Женщина скончалась до приезда врачей.

Отметим, что обвиняемый уже отбывал срок за убийство и освободился из мест лишения свободы в апреле 2016 года.