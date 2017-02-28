В Тульской области арестовали мужчину, сжёгшего несколько человек из-за неверной супруги

Волею случая, предполагаемый любовник остался жив.

Происшествия

В Тульской области суд принял решение отправить под арест на два месяца Сергея Трофимова, которого подозревается в сожжении заживо нескольких человек. Об этом сообщает РЕН-ТВ .

Напомним, ЧП произошло в Богородицке. По данным СМИ, Трофимов, работающий дальнобойщиком, часто ревновал свою жену, которая, по его мнению, завела себе любовника. Именно в доме предполагаемого соперника в тот вечер собралась компания из нескольких человек, включая и супругу обвиняемого.

Трофимов поджог мусор на террасе, отрезав находившимся в доме путь к спасению. Волею случая, выжить удалось лишь хозяину дома, которого мужчина считал любовником супруги. В огне сгорели четыре человека.