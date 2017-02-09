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http://7info.ru/news/world-incidents/v_tule_gost_zadushil_hozjaina_doma_i_popytalsja_zarezat_ego_zhenu/

В Туле гость задушил хозяина дома и попытался зарезать его жену
Инцидент произошел во время совместного застолья.

Происшествия   231

Правоохранительные органы города Тула завершили расследование уголовного дела местного жителя, который устроил кровавую разборку, находясь в гостях у знакомых. Преступление произошло 27 ноября 2016, пишет ТИ .

По данным следствия, 36-летний мужчина пришел в гости к своему приятелю и его жене, где они распивали алкоголь. В разгар застолья между гостем и дамой завязался конфликт, в результате чего злоумышленник схватил нож и ударил им женщину в шею. Потерпевшая сумела выбежать из квартиры попросить о помощи. В это время нападавший задушил ее 44-летнего мужа.

Сообщается, что обвиняемого ожидает судебное разбирательство. 