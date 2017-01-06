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http://7info.ru/news/world-incidents/v_tule_bolee_20_tysjach_zhitelej_ostalis_bez_holodnoj_vody_iz-za_avarii/

В Туле более 20 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии
Экстренные службы региона обещают завершить аварийно-восстановительные работы в течение дня.

Происшествия   1364

В Туле более 20,3 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии, передаёт РИА Новости.

В настоящее время организован подвоз питьевой воды населению. Экстренные службы региона обещают завершить аварийно-восстановительные работы в течение дня.