В Туле более 20 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

Экстренные службы региона обещают завершить аварийно-восстановительные работы в течение дня.

Происшествия

В Туле более 20,3 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии, передаёт РИА Новости.

В настоящее время организован подвоз питьевой воды населению. Экстренные службы региона обещают завершить аварийно-восстановительные работы в течение дня.