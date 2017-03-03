В томском Колпашеве подростка судили за угон машин

Суд признал несовершеннолетних виновными.

Происшествия

Колпашевский городской суд Томской области признал трёх жителей районного центра виновными в групповом угоне автомобилей (п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ). Двое из троих подсудимых - несовершеннолетних 15 и 16 лет, сообщает прокуратура Томской области.

Кроме этого, подростков признали виновными в совершении еще одного угона и одного покушения на угон, также в группе.

Суд установил, что развлекались угоном автомобилей подростки в период осенних каникул 2016 года. Однажды вечером двое пацанов выкатили из гаражей две чужие «Тойоты» и разъезжали на них по городу, пока не надоело. Когда надоело, просто бросили «тачки» на улице.

Один из угонов был совершён в группе с третьим подсудимым. А ещё один угон не удался лишь потому, что угонщики не смогли завести детище отечественного автопрома.

На суде парни вину свою признали, но свидетельствовать против себя не стали.

Парень 16 лет совершал угоны машин в период испытательного срока, установленного по предыдущему приговору суда, поэтому обвинение потребовало для него реального лишения свободы. Суд согласился с прокурором и присудил парня к 1 году 10 месяцам пребывания в воспитательной колонии. Подросток взят под стражу в зале суда.

Двое других подсудимых, включая «малолетку» 15 лет от роду, отделались условными сроками.

Также по суду они должны выплатить более 100 тыс. рублей в возмещение ущерба, так ккак один из автомобилей умудрились повредить во время угона.