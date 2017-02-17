Томским спасателям удалось спасти потерявшуюся накануне женщину, страдающую потерей памяти. Инцидент произошел сегодня, 16 февраля, пишет Vtomske.
По данным МЧС по региону, 54-летняя женщина-инвалид ушла из дома в неизвестном направлении. Более того, она не отвечала на звонки своей сестры. Тогда родственница решила обратиться за помощью к спасателям. С помощью сотового оператора им удалось запеленговать сигнал ее телефона и установить местоположение пропавшей.
Сообщается, что она была обнаружена лежащей на земле без сознания. Пострадавшая была госпитализирована в местную клинику.