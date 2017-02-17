В Томской области спасена потерявшаяся женщина, страдающая амнезией

Сообщается, что пострадавшая была обнаружена лежащей на земле без сознания.

Происшествия

Томским спасателям удалось спасти потерявшуюся накануне женщину, страдающую потерей памяти. Инцидент произошел сегодня, 16 февраля, пишет Vtomske .

По данным МЧС по региону, 54-летняя женщина-инвалид ушла из дома в неизвестном направлении. Более того, она не отвечала на звонки своей сестры. Тогда родственница решила обратиться за помощью к спасателям. С помощью сотового оператора им удалось запеленговать сигнал ее телефона и установить местоположение пропавшей.

Сообщается, что она была обнаружена лежащей на земле без сознания. Пострадавшая была госпитализирована в местную клинику.