В Томске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе возле школы

Школьник переходил проезжую часть на зеленый свет светофора.

Происшествия

Правоохранительные органы города Томск подтвердили факт наезда местного водителя на 9-летнего ученика, переходившего дорогу у школы в положенном месте. Инцидент произошел вечером 20 февраля, пишет КП .

Сообщается, что 32-летний водитель иномарки «Toyota Camry» сбил мальчика, когда тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Пострадавший уже вернулся домой.

Отметим, что специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.