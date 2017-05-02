В Тольятти в смертельной аварии погибла женщина

По словам очевидцев, водитель проскочил на желтый сигнал светофора, что и привело к трагедии.

Происшествия

На улице 40 лет Победы в Автозаводском районе города Тольятти произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ушёл из жизни один человек. Инцидент зафиксирован поздно вечером 1 мая, пишет TLT .

Сообщается, что владелец отечественного автомобиля ВАЗ-2111 совершил наезд на пешехода, которым оказалась 41-летняя женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда машины скорой помощи. По словам очевидцев, водитель проскочил на желтый сигнал светофора, что и привело к трагедии.

Отметим, что сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.