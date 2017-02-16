В Тюмени ребенок сломал позвоночник в батутном центре

Родители пострадавшей обвиняют в случившемся работника заведения, который нарушил правила безопасности.

Происшествия

В одном из батутных центров города Тюмень произошел неприятный случай. Так, 7-летняя девочка сломала позвоночник в результате неудачного приземления. Инцидент зафиксирован в воскресенье, 12 февраля, пишет Чп .

Сообщается, что инструктор начал бросать детей в наполненный шарами батут, в результате чего ребенок получил серьезную травму. При этом мать пострадавшей сначала не обратила внимания на произошедшее и отвезла дочь в больницу уже вечером. У девочки диагностированы переломы двух позвоночников.

Отметим, что родители жертвы обвиняют в случившемся работника батутного центра, который нарушил правила безопасности. Более того, ранее в этом же заведении сломал руку другой мальчик. Рассмотрением дела занимается полиция.