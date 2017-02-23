В Татарстане папаша избил сына за покупку книги и циркуля

Избивал отец сына и жену систематически, против него завершено уголовное дело.

Происшествия

52-летний гражданин Татарстана обвиняется в систематических истязаниях жены и сына. Уголовное дело против него по двум статьям: ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) завершено и передано в суд, сообщает сайт «Новости СК РФ».

Изувер по фамилии Галкин жил вместе с семьёй в городе Нурлате. Уголовное дело было возбуждено после того, как отец сурово «наказал» сына 11 лет за «самоуправство». В ноябре прошлого года он выдал сыну деньги на школьные завтраки. Мальчик же осмелился купить книгу и циркуль.

Узнав об этом, папаша пришёл в ярость и поколотил мальчика. Жене, пытавшейся заступиться за сына, супруг плеснул кипятком в лицо.

Следствие выяснило, что издевался над домочадцами Галкин с сентября по декабрь 2016 года. Всё это время он параллельно злоупотреблял крепкими спиртными напитками.

Отец семейства признал свою вину. Установлено, что он был ранее судим.