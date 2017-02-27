В Татарстане будут судить администрацию школы, где произошла перестрелка подростков

Должностных лиц учебного заведения обвиняют в халатности, повлекшей гибель ребёнка.

Происшествия

В Татарстане возбуждено уголовное дело против администрации школы, где произошла перестрелка подростков с летальным исходом. Должностных лиц школы обвиняют в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщает сайт «Новости СК РФ».

Речь идёт о средней школе №1 города Нижнекамска с углублённым изучением отдельных предметов им. Максимова Н.М. В ней разыгралась трагедия 11 февраля.

Во время урока (!) подросток 14 лет выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему 15-летнему однокласснику. Жертву в тяжёлом состоянии привезли детскую республиканскую клиническую больницу. Шесть дней лечения и две операции не привели, увы, к желаемому результату. Мальчик умер 17 февраля.

Как информирует ведомство, следственный комитет республики возбудил также уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Теперь возбуждено уголовное дело и против администрации школы, не предотвратившей смертельно опасные «разборки» прямо на уроке.