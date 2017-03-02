В Свердловской области по вине учителя погиб 6-летний ребенок

Мальчик решил искупаться в реке, хотя еще плохо умел плавать.

Происшествия

В Свердловской области начинается судебное разбирательство по делу об учительнице школы одного поселка, по вине которой погиб 6-летний мальчик. Инцидент произошёл летом 2016 года, пишет Znak .

По данным следствия, 38-летняя женщина работала воспитателем на второй смене детского лагеря, в котором отдыхал мальчик. 27 июня воспитательница отпустила всех детей раньше, чем это было положено, не предупредив об этом родителей. В результате ребенок решил искупаться в местной реке, хотя еще плохо умел плавать. Вскоре специалисты нашли на берегу одежду и игрушку мальчика, а вскоре и его тело.

Отметим, что невнимательной учительнице грозит до пяти лет лишения свободы.