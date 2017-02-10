В Свердловской области 17-летний парень упал в заброшенную шахту

По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Происшествия

Следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка по факту инцидента с 17-летним подростком, который упал в заброшенную шахту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что вечером 4 февраля 2017 года двое подростков гуляли в районе шлакоотвала в западной части города Алапаевска. В это время один из них провалился в заброшенную шахту, гуляя у края шахты. Другой подросток добежал до расположенной неподалёку пилорамы, откуда получилось дозвониться до родителей пострадавшего, а также вызвать спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС, полиции и медицинские работники обнаружили пострадавшего подростка, лежавшего на глубине около 15 метров на полутораметровом уступе, засыпанном мусором и снегом. По словам спасателей, двигаться подросток не решался, так как мог провалиться в шахту (её глубина – порядка 80 метров). За пострадавшим спасатели спускались по верёвке. Впоследствии подросток был доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

В ходе проводимой доследственной проверки следователем СКР опрашиваются очевидцы, назначена судебная медицинская экспертиза пострадавшего в целях установления степени тяжести причинённого подростку вреда здоровью. Кроме того, в ходе проверки устанавливаются лица, ответственные за ограничение доступа граждан к указанному небезопасному объекту, принимаются необходимые меры по исключению обстоятельств, которые привели к указанному инциденту с несовершеннолетним.

По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.