В Сургуте в смертельной аварии погибли два человека

По одной из версий, они не были пристегнуты ремнями, и после столкновения их выкинуло из авто.

Происшествия

В районе главного корпуса Сургутского государственного университета произошла серьезное ДТП, которое унесло жизни двух местных жителей. Инцидент зафиксирован ночью 6 мая, пишет OAnews .

По предварительным данным, водитель автомобиля «Hyundai» передвигался на большой скорости, в результате чего он потерял контроль над машиной и врезался в грузовик «КамАЗ». Из-за сильного удара владелец иномарки и его пассажир скончались на месте происшествия. По одной из версий, они не были пристегнуты ремнями, и после столкновения их выкинуло из авто, что и привело к трагедии. что и привело к трагедии.

Отметим, что сейчас на месте происшествия работают специалисты, выясняя точные причины аварии.