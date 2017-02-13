В суд Приморского края передаётся дело о расстрелах на улице

Фигурант уголовного дела – сварщик.

Происшествия

В суд Приморского края передаётся дело о расстрелах, которые совершал на улицах города представитель вполне мирной профессии – сварщик. Об этом сообщает в понедельник, 13 февраля, ИА «Народные новости» со ссылкой на «Федеральное агентство новостей».

Как пишет издание, сварщик-убийца расстреливал незнакомых ему людей из чистого хулиганства. Первым от его рук пал владелец машины, чинивший автомобиль на улице.

Затем убийца расстрелял ещё двух прохожих. Всё это происходило в считанные месяцы.

Год спустя жертвой «хулигана» стал таксист. У погибшего убийца вытащил сотовый телефон и с него позвонил родне убитого, чтобы потребовать крупную сумму. Это и погубило злоумышленника. Его повязали при передаче денег.

Судьбу сварщика-убийцы определит суд.