Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-incidents/v_strashnoj_avarii_v_mahachkale_pogib_odin_chelovek/

В страшной аварии в Махачкале погиб один человек
Участниками аварии стали два автомобиля «Лада-Приора».

Происшествия   374

В столице республики Дагестан на проспекте Петра I произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь одного человека. Инцидент зафиксирован в субботу 6 мая, передает Кавказ Сегодня .

 По предварительным данным, участниками аварии стали два автомобиля «Лада-Приора». В результате столкновения один человек погиб на месте, еще четверо пострадавших с травмами различной тяжести были доставлены в больницу. Информация о причинах происшествия уточняется.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.