В столичном клубе на концерте задержали полсотни нацболов

Полиция объяснила, что задержание произошло по подозрению в краже мобильных телефонов.

Происшествия

В Москве в клубе «Драйв» на улице академика Скрябина, где давали концерт несколько музыкальных групп национал-большевистской направленности, полиция задержала полсотни человек.

О концертном «форс-мажоре» поздно вечером в среду, 22 февраля, написала «Медиазона» со ссылкой на данные одного из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина.

Как сообщает издание, под задержание попали и гости клуба, и участники музыкальных коллективов. Среди последних – участники группы «Чудо-юдо», группы «Торч Проджект», эстонской группы Mad Morality. Всех задержанных увезли в ОВД.

Полиция объяснила массовое задержание тем, что среди посетителей клуба находятся подозреваемые в краже мобильных телефонов, но Аверин, говоря с изданием, связал этот факт с обыском в офисе «Другой России» 20 февраля. Тогда нескольких задержанных увозили в отделение полиции для «профилактических бесед».