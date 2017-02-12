В Ставрополе врачи откачали подростка, который отравился алкоголем

Компания из двух юношей решила побаловаться алкоголем, пока дома не было родители.

Происшествия

Врачам города Ставрополь удалось спасти жизнь 13-летнему подростку, который был доставлен в реанимацию с тяжелым алкогольным отравлением, пишет Svopi .

Сообщается, что 9 февраля компания из двух юношей решила побаловаться алкоголем, пока в квартире не было взрослых. В какой-то момент один из парней почувствовал себя плохо. Как раз в это время домой вернулись родители, которые вызвали сыну скорую. Подросток был доставлен в реанимационное отделение, где медики провели промывание желудка.

Отметим, что правоохранительные органы занимаются выяснением причин случившегося с несовершеннолетним ребёнком.