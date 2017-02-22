В Ставрополе водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

В результате наезда мальчик получил ряд травмы и был госпитализирован в одну из местных больниц.

Происшествия

В городе Ставрополь произошла авария, в результате которой серьезно пострадал 9-мальчик. Инцидент зафиксирован вечером 22 февраля, пишет Регион .

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не уступил дорогу и сбил ребенка в тот момент, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда мальчик получил ряд травмы и был госпитализирован в одну из местных больниц.

Отметим, что пострадавший направлялся в спортивную секцию без сопровождения взрослых. Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.