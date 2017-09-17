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http://7info.ru/news/world-incidents/v_stavropole_torgovyj_centr_ocepili_policejskie/

В Ставрополе торговый центр оцепили полицейские
Официальной информации пока нет.

Происшествия   393

В субботу, 16 сентября, в Юго-Западном районе Ставрополя эвакуировали торговый центр. По словам очевидцев, из здания вывели людей. Возле здания дежурили сотрудники экстренных служб. 

По предварительным данным, около здания ТЦ был обнаружен подозрительный предмет. Из-за этого гости и сотрудники центра вызвали полицию и кинологов. 

Пока УМВД не комментирует ситуацию. 