В Ставрополе торговый центр оцепили полицейские

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Происшествия

В субботу, 16 сентября, в Юго-Западном районе Ставрополя эвакуировали торговый центр. По словам очевидцев, из здания вывели людей. Возле здания дежурили сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, около здания ТЦ был обнаружен подозрительный предмет. Из-за этого гости и сотрудники центра вызвали полицию и кинологов.

Пока УМВД не комментирует ситуацию.