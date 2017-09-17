http://7info.ru/news/world-incidents/v_stavropole_torgovyj_centr_ocepili_policejskie/
В Ставрополе торговый центр оцепили полицейские
Происшествия 393
В Ставрополе торговый центр оцепили полицейские
Происшествия 393
Официальной информации пока нет.
В субботу, 16 сентября, в Юго-Западном районе Ставрополя эвакуировали торговый центр. По словам очевидцев, из здания вывели людей. Возле здания дежурили сотрудники экстренных служб.
По предварительным данным, около здания ТЦ был обнаружен подозрительный предмет. Из-за этого гости и сотрудники центра вызвали полицию и кинологов.
Пока УМВД не комментирует ситуацию.