http://7info.ru/news/world-incidents/v_ssha_tjazheloatlet_pogib_uroniv_na_sheju_shtangu_vesom_143_kg/
В США тяжелоатлет погиб, уронив на шею штангу весом 143 кг
Происшествия 87
В США тяжелоатлет погиб, уронив на шею штангу весом 143 кг. 22-летнего спортсмена доставили в больницу, где врачи подтвердили его смерть, передаёт
RT.
В США тяжелоатлет погиб, уронив на шею штангу весом 143 кг
Происшествия 87
22-летний спортсмен выполнял жим лёжа, когда штанга выскользнула из рук и упала ему на шею.
В США тяжелоатлет погиб, уронив на шею штангу весом 143 кг. 22-летнего спортсмена доставили в больницу, где врачи подтвердили его смерть, передаёт
Трагедия произошла в штате Айова. Мужчина выполнял жим лёжа, когда штанга выскользнула из рук и упала ему на шею.