В США тяжелоатлет погиб, уронив на шею штангу весом 143 кг

22-летний спортсмен выполнял жим лёжа, когда штанга выскользнула из рук и упала ему на шею.

Происшествия

В США тяжелоатлет погиб, уронив на шею штангу весом 143 кг. 22-летнего спортсмена доставили в больницу, где врачи подтвердили его смерть, передаёт RT.

Трагедия произошла в штате Айова. Мужчина выполнял жим лёжа, когда штанга выскользнула из рук и упала ему на шею.