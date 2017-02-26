http://7info.ru/news/world-incidents/v_sochi_voditel-narkoman_sbil_velosipedista/
В Сочи водитель-наркоман сбил велосипедиста
Происшествия 31
Сотрудники полиции города Сочи подтвердили факт серьезной аварии, в результате которой был сбит велосипедист. Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля, пишет
НК .
В Сочи водитель-наркоман сбил велосипедиста
Происшествия 31
Сообщается, молодой человек находится без сознания.
Сотрудники полиции города Сочи подтвердили факт серьезной аварии, в результате которой был сбит велосипедист. Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля, пишет
По предварительным данным, водитель легковушки, находясь в состоянии наркотического опьянения, наехал на велосипедиста. В результате столкновения двухколесный транспорт серьезно покорежило.
Сообщается, что управлявший им молодой человек находится без сознания. Прибывшие на место врачи оценивают его состояние и диагностируют полученные травмы.
На данный момент в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.