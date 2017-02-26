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http://7info.ru/news/world-incidents/v_sochi_voditel-narkoman_sbil_velosipedista/

В Сочи водитель-наркоман сбил велосипедиста
Сообщается, молодой человек находится без сознания.

Происшествия   31

Сотрудники полиции города Сочи подтвердили факт серьезной аварии, в результате которой был сбит велосипедист. Инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля, пишет НК .

По предварительным данным, водитель легковушки, находясь в состоянии наркотического опьянения, наехал на велосипедиста. В результате столкновения двухколесный транспорт серьезно покорежило.

Сообщается, что управлявший им молодой человек находится без сознания. Прибывшие на место врачи оценивают его состояние и диагностируют полученные травмы.

На данный момент в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.