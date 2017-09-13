В Смоленске осудят врача, по вине которого погиб ребенок

Хирург не выявил аппендицит у 11-летней девочки.

Происшествия

В суд передано дело врача Смоленской областной клинической больницы, который не выявил аппендицит у 11-летней девочки, в результате чего она скончалась. Инцидент произошел в октябре 2016 года.

Сообщается, что ребенок был доставлен в медучреждение с подозрением на аппендицит. Дежурный хирург осмотрел ее и исключил данный диагноз. Он пришел к выводу, что у девочки функциональное нарушение пищеварения и отпустил ее домой. Через три дня ребенку стало плохо. Причиной смерти стал флегмонозный аппендицит, осложнившийся перитонитом.