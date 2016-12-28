В Сирии террористы обстреляли посольство РФ

Российское посольство вновь подверглось обстрелу.

Происшествия

В четверг ,28 декабря, в сирийском Дамаске террористы обстреляли посольство России. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает RT.

«28 декабря в 13:00 и 13:19 мск Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от её территории», — сообщили в МИД.

Это не первый подобный случай. В последнйи раз посольство России в Дамаске обстреливали в конце ноября.