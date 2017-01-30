В Северной Осетии чиновник вместо дорог финансировал спорткомплекс и будет за это отвечать

Управленца обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере.

Происшествия

В нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере обвиняют 41-летнего заместителя главы администрации Дигорского района Республики Северная Осетия – Алания. Об этом пишет сайт СК РФ 30 Января.

Против управленца возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ. Особо крупный размер – это 10,5 миллионов рублей.

В августе 2016 года комитет дорожного хозяйства республики перечислил субсидий на 10,5 миллионов рублей на строительство автомобильных дорог в Дигорском районе. И в том же месяце, по указанию замглавы района, исполнявшего обязанности руководителя района, эту сумму направили на иную цель. Их использовали для софинансирования аванса на строительство спортивного комплекса в городе Дигора. Таким образом, «дорожные» деньги были израсходованы на цели, не соответствующие условиям их получения.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.