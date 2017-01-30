В Северной Осетии чиновник вместо дорог финансировал спорткомплекс и будет за это отвечать
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Управленца обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере.
В нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере обвиняют 41-летнего заместителя главы администрации Дигорского района Республики Северная Осетия – Алания. Об этом
Против управленца возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ. Особо крупный размер – это 10,5 миллионов рублей.
В августе 2016 года комитет дорожного хозяйства республики перечислил субсидий на 10,5 миллионов рублей на строительство автомобильных дорог в Дигорском районе. И в том же месяце, по указанию замглавы района, исполнявшего обязанности руководителя района, эту сумму направили на иную цель. Их использовали для софинансирования аванса на строительство спортивного комплекса в городе Дигора. Таким образом, «дорожные» деньги были израсходованы на цели, не соответствующие условиям их получения.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.